Kortemark houdt deze week extra controles op sluikstorten Timmy Van Assche

05 oktober 2020

18u13 0 Kortemark Kortemark neemt deel aan de Week van de Handhaving, een initiatief van Mooimakers.be. Nog tot en met 11 oktober schakelt de gemeente een versnelling hoger in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Tijdens de Week van de Handhaving gaan gemeenschapswachten nog vaker op pad om extra controles uit te voeren op sluikstortgevoelige plaatsen. Ook de anonieme camera zal extra worden ingezet. “Zo kunnen sluikstorters soms geïdentificeerd worden en ontlopen ze hun straf niet”, geven Greet Van Staeyen van de dienst Milieu en schepen Lynn Vermote (Open Vld) mee.

“Zwerfvuil kan moedwillig weggegooid worden, maar het kan soms ook per ongeluk op straat of in de natuur terechtkomen. Je zet je papier en karton buiten voor de ophaling, maar bindt de dozen niet goed dicht en bij de minste windvlaag vliegen alle paperassen als herfstblaadjes door de lucht. In Kortemark wordt het papier opgehaald in de week van 19 oktober. De gemeenschapswacht zal hierop dan extra controles uitvoeren.”

Peukentasjes

De Week van de Handhaving beperkt zich niet tot repressieve acties. Zo werden op begin deze week al peukentasjes uitgedeeld in de schoolomgeving van GBS De Kreke in de Torhoutstraat. “De mensen krijgen bij het begin van de schooldag de boodschap om de peuken beter ‘op zak’ - in het peukentasje, dus - te houden dan die op straat te gooien. Later voorziet de milieudienst hier nog een tweede actie tegen peukenafval, waarbij inwoners onder andere een zak-asbak zullen kunnen aanschaffen”, aldus nog Vermote.

Vuilnisbakkenplan

Kortemark tekent ook in op een coachingstraject om zwerfvuil en sluikstort aan te pakken, en start alvast de uitrol van een vuilnisbakkenplan op. Daarbij wordt gekeken welke vuilnisbakken snel vol zitten en welke amper gebruikt worden, maar ook of de vuilnisbak wel het juiste afval bevat. “Het is namelijk niet de bedoeling dat inwoners er huishoudafval in gaan weggooien. Door daarnaast ook de nieuwe straatvuilnisbakken op de juiste locaties te zetten, kan misbruik in de toekomst beter vermeden worden”, besluit de schepen.

Gouverneur Carl Decaluwé kwam mee de aftrap geven van Week van de Handhaving. Kortemark telt intussen 60 geregistreerde ‘Mooimakers’ en haalde tijdens de World Cleanup Day op 19 september 225 kilogram zwerfvuil op.