Kortemark hijst vredesvlag Mayors for Peace Timmy Van Assche

06 augustus 2019

09u03 0 Kortemark Aan het gemeentehuis van Kortemark in de Stationsstraat 68 heeft burgemeester Karolien Damman (CD&V) de vlag van ‘Mayors for Peace’ gehesen.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook Kortemark lid van is. Deze organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki en heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening. Wereldwijd telt de organisatie 7.772 steden in 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk. De stad Ieper functioneert sinds vorig jaar op vraag van burgemeester Matsui van Hiroshima als ‘lead city’ voor België. Vanuit deze functie heeft de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) het initiatief genomen om alle leden van het netwerk op te roepen om deel te nemen aan een gezamenlijk initiatief dat visibiliteit geeft aan het netwerk en dit naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de atoomaanvallen op de steden Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus.

Ook Kortemark neemt deel aan dit initiatief en hijst de Mayors for Peace-vlag. De vlag wordt opnieuw gestreken op vrijdag 9 augustus om 11.02 uur. “Op deze manier wil de gemeente Kortemark niet alleen mee helpen om het netwerk visibiliteit te geven, maar krijgt het engagement binnen het netwerk Mayors for Peace ook concreet vorm”, zegt burgemeester Damman. “Op 6 en 9 augustus is het exact 74 jaar geleden dat de beide Japanse steden het slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. Twee bommen vernielden de twee steden en maakten vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers. Samen met hen wil onze gemeente stilstaan bij wat de beide Japanse steden is overkomen en samen met hen de internationale gemeenschap oproepen op dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening. Vandaag telt de wereld immers nog steeds zo’n 15.000 kernwapens die gemiddeld 30 keer de kracht hebben van de bommen die 74 jaar geleden zijn ingezet.”