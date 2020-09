Kortemark geeft consumptiebonnen uit voor kwetsbare doelgroepen Leen Belpaeme

05 september 2020

15u12 0 Kortemark Kansengroepen in Kortemark zullen binnenkort consumptiebonnen ontvangen waarmee ze bij de lokale handelaars terecht kunnen. Het initiatief kadert in het pakket van maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis en de financiële impact daarvan.

Het OCMW van Kortemark krijgt een bedrag van 19.876,15 euro aan subsidies van de Vlaamse overheid, ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Dat gaat van personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, over mensen die nu al een aanvullende steun krijgen, tot personen in budgetbeheer en budgetbegeleiding. Voor deze doelgroepen werden aangepaste Kortemarkbonnen voorzien ter waarde van 15 euro per bon. Elk gezinshoofd zal voor 30 euro aan waardebonnen ontvangen, aangevuld met een extra bon per extra gezinslid. Ze kunnen worden besteed bij de lokale handelaars, bijvoorbeeld voor de aankoop van voeding, kledij of voor persoonlijke verzorging, en bij de plaatselijke horeca.

Al wie recht heeft op dergelijke bonnen, zal hiervan binnenkort op de hoogte worden gebracht via het Sociaal Huis.