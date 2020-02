Kortemark gaat op zoek naar de mooiste burenverhalen



Timmy Van Assche

08 februari 2020

18u24 0 Kortemark De gemeente Kortemark grijpt de Internationale Dag van de Buren, op vrijdag 29 mei, aan om inspirerende verhalen van fijne buren te verzamelen. Het is uiteindelijk het publiek dat kan stemmen op de meest hartverwarmende verhalen. De winnaars krijgen een cadeaupakket om – samen met hun buren, uiteraard – volop van te genieten.

Een oogje in het zeil houden, plantjes water geven, de hond uitlaten, boodschappen doen of simpelweg een babbeltje slaan: het zijn maar enkele van de vele interacties tussen buren in Vlaanderen en Kortemark. “Het versterkt de sociale cohesie en voorkomt in bepaalde gevallen zelfs vereenzaming van wie, na het overlijden van de partner, plots alleen door het leven moet. Het is voor velen het eerste en dichtste vangnet, en niet alleen in geval van nood. Met een beetje geluk worden die buren ook je dichtste vrienden met wie je lief en leed deelt”, vertelt schepen van Cultuur Rik Waeyaert (CD&V). “Kortom: een goeie band met je buren is goud waard. En dat wil Kortemark tijdens de ‘Dag van de Buren’ extra in de verf zetten.” De gemeente lanceert daarom een oproep naar haar inwoners om hun mooiste burenverhalen in te sturen. Dat kan online, telefonisch of per brief. Alle inzendingen komen beknopt op de gemeentelijke website Kortemark.be en verschijnen ook in het infoblad De Krekelaar van april. Dan kan er ook gestemd worden op de mooiste verhalen, zodat de winnaars democratisch gekozen worden. De gelukkige buren krijgen op vrijdag 29 mei hun cadeaupakket thuis overhandigd. De inschrijvingen zijn nu geopend. Alle info: www.kortemark.be.