Kortemark bewijst zich als dé ‘Kom op tegen kanker’-gemeente met cheque van 140.000 euro Timmy Van Assche

19 januari 2020

15u32 2 Kortemark Tijdens een slot- en dankmoment overhandigde de lokale werking ‘Kortemark komt op tegen kanker’ een mooie cheque aan de nationale KOTK-stichting.

In 2018 en 2019 werden in Kortemark verschillende evenementen georganiseerd in de strijd tegen kanker. Denk bijvoorbeeld aan de bekende toogmarathon, maar ook aan wandel- en loopwedstrijden, kerstmarkt en het maken van kerstdecoratie. Het lokale comité bewees opnieuw het strafste van Vlaanderen te zijn. Er werd maar liefst 140.362 euro ingezameld en overhandigd aan de nationale stichting van Kom op tegen kanker. “Het Kortemarkse comité bestaat uit échte toppers”, zegt Bert Van der Auwera, provinciaal coördinator fondsenwerving van Kom op tegen kanker. “In het hartje van onze provincie zien we ook de warmste kant van West-Vlaanderen.” De cheque werd overhandigd in het bijzijn van het lokale schepencollege.