Kortemark annuleert nu ook grotere evenementen tot 31 augustus en koersen tot eind 2020 Timmy Van Assche

29 juli 2020

15u15 0 Kortemark Deze zomervakantie zullen er geen grotere evenementen meer mogen plaatsvinden in Kortemark. Wielerwedstrijden worden zelfs tot het einde van het jaar niet meer toegelaten. Dat heeft de gemeentelijke crisiscel beslist. “De cijfers van het aantal coronabesmettingen in Kortemark zijn momenteel zeer bemoedigend, maar het virus lijkt in het algemeen een tweede golf te hebben ingezet. Deze beslissingen zijn dan ook vooral preventief.”

De gemeentelijke crisiscel nam de lijst met alle geplande activiteiten voor de komende weken door en hield in de risicoanalyse vooral rekening met het feit of de anderhalve meter afstand altijd en overal bewaard zou kunnen worden en of de activiteit gecombineerd is met eten en drinken. “In dat geval kunnen de aanwezigen het mondmasker immers niet consequent aanhouden noch de anderhalve meter afstand respecteren. Alle organisatoren en verenigingen die hun evenement of activiteit moeten schrappen, worden hiervan op de hoogte gebracht via onze dienst Vrije Tijd”, laat burgemeester Karolien Damman (CD&V) weten. “Het betekent helaas ook dat het geplande kermisprogramma in Edewalle geschrapt zal moeten worden. Bij activiteiten in de gemeentelijke gebouwen, zoals de ontmoetingscentra, moet een mondmasker altijd gedragen worden, dus ook wanneer men neerzit.” De bar moet gesloten blijven. Ook voetbalkantines blijven in augustus nog dicht.

Bij fietstochten moet een begeleider erop toezien dat de individuele fietsers de anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. “Volgens het ministerieel besluit mag de groep fietsers niet groter zijn dan 50 personen. We raden echter aan om het gezond verstand te gebruiken en indien mogelijk met meerdere begeleiders te werken en in kleinere groepjes te verdelen. Zo kan elke begeleider een beter overzicht behouden”, besluit de burgemeester.