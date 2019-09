Korpsoverste brandweer Kortemark gaat na 30 jaar met pensioen: “Dankzij hem gingen we voor elkaar door het vuur” Bart Boterman

26 september 2019

14u47 0 Kortemark Jacky Coopman (65), postoverste van brandweer Kortemark, geeft na dertig jaar de fakkel door aan kapitein David Vanden Eynde (46). Na een carrière van 36 jaar bij de brandweer, waarvan 30 jaar als bevelvoerder, gaat hij met pensioen. “Het zijn mooie jaren geweest, maar nu is het tijd voor de dingen die ik moest laten door mijn brandweercarrière. Mijn vrouw zal blij zijn”, glimlacht Jacky Coopman. Zaterdagnamiddag vinden er een parade van de kazerne naar de Markt en een huldiging plaats.

Zijn toewijding, menselijke capaciteiten en goede relaties: daarvoor staat Jacky Coopman bekend. “Zijn grootste verdienste? Eerst en vooral een hecht korps creëren. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Om veertig man samen te houden, daarvoor moet je mensenkennis hebben. Het zijn tenslotte allemaal vrijwilligers”, vertelt zijn opvolger kapitein David Vanden Eynde. “Daarnaast leverden zijn goede banden met de besturen een nieuwe kazerne in 2006 op en had hij doorheen de jaren het wagenpark volledig vernieuwd tegen de eenmaking van de brandweerzone in 2015. Dat krijg je niet zomaar gedaan. Jacky draagt mij een goed werkend en gestructureerd korps over, daar ben ik heel blij om”, zegt David.

In het geheugen gegrift

Bevelvoerder Jacky Coopman begon zijn carrière bij de brandweer in 1983, toen hij voor de technische dienst van de gemeente Kortemark werkte. Dat bleef hij lang combineren. Na zes jaar brandweerman werd hij in 1989 al benoemd tot korpsoverste. Al die jaren is hij de brandpreventieadviseur van Kortemark geweest. Bepaalde interventies zitten in zijn geheugen gegrift, zoals een ongeval in de Lichterveldestraat in oktober 1998 waarbij drie jongeren om het leven kwamen. Of de allesverwoestende brand in de meubelfabriek HIMA in 1985. “Sommige interventies zijn psychologisch heel zwaar. Voor de brandweermannen zelf, die het eigenlijke werk moeten uitvoeren, in het bijzonder. Maar steeds konden we bij elkaar terecht om te praten. We hadden ook een dokter ter beschikking als het niet ging”, vertelt Jacky Coopman.

Zijn carrière bij de brandweer had ook impact op zijn persoonlijk leven. “Ik combineerde mijn werk bij de technische dienst met dat bij de brandweer en vele avonden was ik niet thuis. Ik had het geluk dat mijn vrouw achter mijn carrière stond. In het andere geval is een leven als toegewijd brandweerman haast onmogelijk. Mijn jongste zoon zei recent nog dat ik vroeger niet veel tijd had om met hem te spelen. Kiezen is jammer genoeg verliezen”, zegt Jacky.

“Ik kon vijf jaar geleden al met pensioen zijn geweest, maar hield van de brandweer. Nu is het tijd voor rust, want ik moet aan mijn gezondheid denken. Ik wil genieten van totale vrijheid en dingen doen die ik altijd moest laten”, aldus Jacky.

Nieuwe uitdagingen voor David

En wat geeft hij mee aan zijn opvolger David? “De brandweer kampt overal met een personeelstekort en in ons korps gaan de volgende jaren bovendien verscheidene mensen met pensioen. Nieuwe aanwervingen van vrijwilligers en brandweermannen doen doorgroeien tot officier zal zijn grootste uitdaging zijn. Maar David is al bezig met acht stagiairs in opleiding te steken. Het korps is in goede handen bij David”, zegt Jacky.

Kapitein David Vanden Eynde is al sinds zijn achttiende vrijwillig brandweerman en sinds februari dit jaar beroepsbrandweerman. Hij gaf zijn job als vertegenwoordiger bij Vanassche Services, toeleverancier van brandweermateriaal, op om Jacky Coopman op te volgen. Daarnaast is David hoofd van de dienst logistiek en aankoop bij Brandweer Westhoek. Bij het vertrek van Jacky is David nog de enige officier in het vrijwilligerskorps van Kortemark. De opvolging was logisch.

Pipes and Drums

“Ik heb lang als tweede in rang onder Jacky gewerkt en onze verstandhouding is steeds prima geweest. Ik zet het werk van Jacky verder en zal natuurlijk wel eigen accenten leggen. Verdere professionalisering zal nodig zijn, want de maatschappij verandert in sneltempo”, zegt toekomstige korpsoverste David Vanden Eynde.

Zaterdagnamiddag is het zover. Om 15.45 uur start een optocht aan de kazerne richting de Markt, bestaande uit delegaties van Brandweer Westhoek en ook Ypres Surrey Pipes & Drums. Om 16 uur volgt de apotheose en geeft Jacky officieel het bevel door aan David.