Knap staaltje zelfspot bij ‘kleine’ burgemeester: “Twijfels over anderhalve meter afstand houden? Reken dan zeker 1 Damman” Timmy Van Assche

04 mei 2020

15u06 3 Kortemark In volle coronacrisis verliest burgemeester Karolien Damman (CD&V) haar gevoel voor humor niet. Damman, zelf klein van gestalte, plaatste op haar eigen Facebook-profiel een kluchtige foto van zichzelf als parodie op de intussen bekende regel van anderhalve meter afstand houden. “Twijfel of het kan? Reken zeker 1 Damman”, klinkt het.

De burgemeester van Kortemark is zelf precies 1,53 meter groot. “Dat is dus drie centimter meter méér dan de belangrijke stelregel van afstand houden", duidt Damman. “Kijk, we zijn al weken intensief aan het werk met de crisiscel. Tijdens een vergadering ging de bal plots aan het rollen. ‘Als er mensen twijfelen over die anderhalve meter afstand houden, moeten ze gewoon eens naar de burgemeester kijken', werd er gegrapt - het mopje komt dus niet van mij alleen. Ik vind het belangrijk dat we in deze moeilijke tijden toch optimistisch blijven en daar hoort een vleugje humor zeker bij. Eens met jezelf lachen moet zeker kunnen.”

Boodschap

“Let wel, er zit wel een duidelijke reden achter mijn post op Facebook, hoor. Mensen doen al weken hard hun best om alle regels en aanbevelingen na te leven. Op een ludieke manier wou ik aantonen dat we toch nog even moeten volhouden, ook al is er een versoepeling van de maatregelen. Naast handen wassen, blijft afstand houden de belangrijkste regel. De powerpoint van de Nationale Veiligheidsraad blijft misschien niet hangen, maar ik hoop dat dit beeld en deze boodschap wel aankomt.”