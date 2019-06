Kleine rookontwikkeling in kinderopvang Jelle Houwen

21 juni 2019

13u41 0

In een kinderopvang gelegen langs de Ieperstraat in Kortemark ontstond vrijdagochtend een kleine rookontwikkeling. De uitbaatster van de opvang had rond 10.30 uur een probleem opgemerkt in de keuken. Er kwam plots wat rook vanuit een stopcontact vandaan die bij de oven stond. De brandweer kwam ter plaatse en legde de zekering af en verwijderde het stopcontact. Het probleem was snel opgelost. Op het moment dat er wat rook in de opvang was waren er geen kindjes aanwezig.