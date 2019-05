Klein brandje in toonzaal Meubels Weyne, twee aanwezige klanten kunnen ontkomen Jelle Houwen

14u35 0 Kortemark In de bekende meubelzaak Weyne langs de Stadenstraat in Zarren is vrijdag kort na de middag een klein brandje ontstaan in de toonzaal.

Een lamp in een van de zalen achteraan raakte oververhit en begon te roken. Daardoor ging het brandalarm af en sloten de compartimenten van de toonzaal waar het probleem ontstond automatisch. Op dat moment waren twee klanten aanwezig in dat deel van de toonzaal, maar zij konden ontkomen via een van de vluchtroutes. Een personeelslid van de zaak ging kijken waar het probleem situeerde en kon de lamp van het stroomcircuit halen. Intussen was ook de brandweer met manschappen uit Kortemark en Diksmuide gearriveerd. In het deel van de toonzaal hing wat rook en een brandgeur en de ruimte werd een tijd geventileerd. Er is geen schade. Het is niet de eerste brand bij Weyne, want in november 2017 ontstond een identiek probleem met een van de lampen. Toen was er iets meer brandschade aan het plafond, maar dankzij de sterke brandbeveiliging is er nog nooit iets ernstigs gebeurd.