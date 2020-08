Kapoenstraat in Zarren maand lang afgesloten Bart Boterman

31 augustus 2020

12u47 2 Kortemark De Kapoenstraat in Zarren zal een maand lang afgesloten zijn voor rioleringswerken. Dat meldt het gemeentebestuur van Kortemark.

De werken ter hoogte van huisnummer 14 beginnen op woensdag 2 september en eindigen op vrijdag 2 oktober. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Er is een omleiding voorzien langs de Roeselarestraat. De bewoners ontvangen een brief van aannemer Desodt NV met de nodige uitleg.