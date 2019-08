Jong Atelier voor leerlingen van de lagere school Timmy Van Assche

23 augustus 2019

17u43 0 Kortemark De cultuurdienst van Kortemark organiseert in samenwerking met Tic Torhout een lessenreeks ‘Jong Atelier’.

Lesgever is Harry Vercaigne. De deelnemers nemen een kijkje bij kunstenaars en hun werk. De jongste kinderen vertrekken in elke les vanuit een verhaal of een beeld om te komen tot een eindresultaat. De oudste kinderen werken thematisch en gaan dieper in op de visie van kunstenaars en kunststromingen, en op de diversiteit aan disciplines en culturele ontwikkelingen. De ,cursus wil een evenwichtig aanbod geven met een sturende begeleiding en ruimte voor ontwikkeling van de eigen creativiteit. Voor de reeks van 25 lessen betaal je 150 euro. De eerste les begint op zaterdag 7 september. Het eerste tot derde leerjaar komt van 9 tot 10.30 uur aan bod, het vierde tot zesde leerjaar van 10.30 tot 12 uur. De reeks loopt ten einde op zaterdag 4 april. Info en inschrijvingen: info@vormingticrembert.be of www.vormingticrembert.be.