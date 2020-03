Jeugddienst verwent skaters met eigen feestje én shuttlebus Timmy Van Assche

05 maart 2020

13u26 0 Kortemark De gemeente beschikt al een tijdje over een eigen skateterrein in deelgemeente Werken, naast ontmoetingscentrum Hemelsdaele in de Vladslostraat. De jeugddienst wil er op zaterdag 21 maart graag het nieuwe outdoor skateseizoen openen in stijl.

Daarom organiseert de gemeente, samen met jeugdhuis De Zunne, van 13.30 tot 18 uur een heus ‘Skatefest’. Om er een feestelijke namiddag van te maken, voorzien ze randanimatie zoals een dj, bar en worden er lekkere braadworsten gebakken. Er zijn helpende handen aanwezig om de jongste skaters te begeleiden bij hun eerste stapjes in hun beginnende skatecarrière. Naast skaters zijn natuurlijk ook de steppers en BMX’ers meer dan welkom.

“Om ook de jongere kinderen uit de deelgemeenten te kunnen bereiken, zal er een shuttlebusje ingelegd worden tussen de verschillende dorpskernen. De uurregeling staat ook op de evenementenpagina van Skatefest op Facebook”, laat de jeugddienst weten. Concreet kan je opstappen bij het station van Kortemark (13.15 uur), de kerk van Edewalle (13.30 uur), de kerk van Handzame (13.45 uur) en de kerk van Zarren (13.55 uur). Daarna volgt opnieuw de kerk van Edewalle (14.30 uur), het station van Kortemark (14.45 uur), de kerk van Handzame (14.55 uur) en de kerk van Zarren (15 uur). De terugkeer vanuit Werken is voorzien om 17.30 uur, waarna alle deelnemers terug worden afgezet in de verschillende deelgemeenten. Om 18.20 uur stopt de bus finaal in Kortemark.