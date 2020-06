Jaar cel voor diefstal van drie pakken tabak en blikje energiedrank Siebe De Voogt

16u54 0 Kortemark Een 32-jarige man heeft in de Brugse rechtbank 1 jaar cel gekregen voor vier winkeldiefstallen. Dieter V. stal in Kortemark drie pakken tabak en een blikje energiedrank: in totaal een slordige 30 euro. Zijn zwaar strafblad speelde hem echter parten.

Alle diefstallen speelden zich af in de OKay van Kortemark. Op 15 april, 22 mei en 24 juni vorig jaar ging Dieter V. er telkens aan de haal met een pak tabak. Op 1 juli volgde nog een diefstal. Die dag maakte V. amper één blikje Nalu buit: een energiedrank. In totaal bedroeg de waarde van de gestolen spullen amper 31,55 euro. Toch legde de rechter V. dinsdagmorgen 1 jaar cel op. Zijn zwaar strafblad speelde daarbij een grote rol. Dieter V. stond bij de politie immers al gekend voor 65 gelijkaardige feiten. In totaal liep hij al 16 veroordelingen op. In februari 2018 kreeg de man onder meer een jaar cel voor verboden wapendracht.