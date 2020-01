Jaar cel gevorderd voor kopstoot na Toogmarathon in Kortemark Siebe De Voogt

21 januari 2020

16u15 0 Kortemark Een 28-jarige man uit Roeselare hangt in de Brugse rechtbank een jaar cel boven het hoofd voor een kopstoot die hij vorige zomer uitdeelde na de Toogmarathon in Kortemark. M.D. viel een toevallige voorbijganger aan uit het niets en zocht intussen naar eigen zeggen hulp.

De feiten speelden zich op 30 juni vorig jaar af. Een koppel dat met de fiets naar huis aan het rijden was, werd ter hoogte van het jeugdhuis in de Torhoutstraat plots geconfronteerd met M.D. (28) uit Roeselare. “De beklaagde stond in het midden van de straat met z’n armen te zwaaien”, vertelde de procureur. “Toen het slachtoffer hem vroeg wat er aan de hand was, gaf hij hem uit het niets een kopstoot.” De man en z’n vriendin trokken meteen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis, waar de dokters een neusbreuk vaststelden.

Een dag later nam de vriendin van M.D. zélf met hen contact op. “De vrouw vertelde hen dat haar vriend de dader was. In z’n verhoor gaf de beklaagde aan dat hij de avond ervoor ruzie had gekregen met z’n vriendin. Waarom hij de feiten gepleegd had, wist hij niet meer.” Het parket vorderde een strenge celstraf van één jaar voor de kopstoot. De verdediging drong aan op mildheid. “Mijn cliënt had die avond veel te veel Delirium Tremens gedronken en was dat niet gewoon. Hij heeft fout gereageerd en betaalde het slachtoffer intussen af. Hij zocht ook hulp en krijgt nu antipsychotica en antidepressiva toegediend. Daarmee voelt hij zich beter.” Uitspraak op 18 februari.