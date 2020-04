Iris Plaisier (Open Vld) legt eed af als gemeenteraadslid tijdens digitale gemeenteraad Timmy Van Assche

20 april 2020

19u35 5 Kortemark Iris Plaisier heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid namens Open Vld. Ze volgt de betreurde Carine Volckaert op, die vorige maand kwam te overlijden.

Plaisier (41) behaalde tijdens de verkiezingen van 2018 precies 501 voorkeurstemmen van op de zesde plaats. Ze zetelde tot voor kort in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze nam voor het eerst deel aan de verkiezingen in 2006 en draait dus al een tijdje mee in de gemeentepolitiek. Iris Plaisier is ook stemgerechtigd lid in het afdelingsbestuur. Buiten de politiek is ze ook actief bij de theatergezelschap Taterwater in haar thuisplaats Handzame. De eedaflegging van Iris Plaisier moest digitaal gebeuren via een videoconferentie. Die online bijeenkomst verving de fysieke bijeenkomst van de gemeenteraad door de coronacrisis.

Haar voorgangster Carine Volckaert verloor midden maart de moedige strijd tegen kanker op amper 55-jarige leeftijd.