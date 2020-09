Inwoners kunnen intekenen op groepsaankoop van rookmelders Timmy Van Assche

29 september 2020

16u35 0 Kortemark Kortemark organiseert, in samenwerking met vzw Oscare, een groepsaankoop van rookmelders. Inwoners kunnen vooraf intekenen via de gemeentelijke website. De rookmelders kosten op die manier 15 euro per stuk.

Sinds 1 januari dit jaar is een rookmelder verplicht op elke verdieping van de woning. Het volstaat dus niet om er alleen eentje in je slaapkamer op de eerste verdieping te hebben, maar er moet er ook minstens één op de gelijkvloerse verdieping hangen, en zelfs in de kelder en op de zolder.

Toch heeft nog niet elk huisgezin hier al werk van gemaakt. “Ook in Kortemark zijn heel wat woningen nog niet of onvoldoende voorzien van rookmelders. Daarom organiseert de gemeente nu een grootschalige aankoop en verdeling van dergelijke rookmelders”, laat het lokaal bestuur weten. “We doen daarvoor een beroep op de expertise van vzw Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, dat al heel wat ervaring heeft in de distributie van uitstekende, officieel gekeurde rookmelders.”

Tot en met 30 november kan elke inwoner daarom vooraf intekenen voor de bestelling van x-aantal toestellen aan 15 euro per stuk. Dat gebeurt via een invulformulier op de gemeentelijke website www.kortemark.be. In de loop van december krijgt iedereen dan bericht dat hij of zij de gevraagde aantallen mag afhalen in De Roende in de Hospitaalstraat 31 . Betalen gebeurt dan ter plaatse.