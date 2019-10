Inwoners krijgen mysterieuze brief in de bus voor opening nieuw overheidsgebouw: “Ken e nieuw doeningsje” Timmy Van Assche Bart Boterman

16 oktober 2019

18u33 6 Kortemark Bij verschillende inwoners viel een opvallende brief in de bus, opgesteld in het dialect. “Hou alvast zaterdag 23 november vrij”, staat er te lezen, zonder veel concrete uitleg. Een grap? Of een officiële uitnodiging? Burgemeester Karolien Damman (CD&V) schept duidelijkheid.

“Der doen allerlei diegn de Roende over mie”, begint de brief. “En voe alle misverstandn te vermiej’n, zoe’k do geirn e woordje uutleg roend geevn.” Even verderop staat ook geschreven: “Ken e nieuw doeningsje. ’k Goa junder nog laotn weetn oe of wadde, moa makt in olle gevol daj zoaterdag 23 november vrie oedt up den almanak.” Concreet: bewoners worden gevraag zaterdag 23 vrij te houden. Al snel ging de brief een eigen leven leiden op sociale media. Gaat het om een klucht? Of gaat het om officiële communicatie vanuit de gemeente?

Dat ‘de Roende’ met een hoofdletter werd gepend en onderaan de brief ‘verantwoordelijke uitgever lokaal bestuur Kortemark’ staat, deed bij velen wel een belletje rinkelen. De meeste ontvangers wisten meteen waarover het ging, maar niet iedereen begreep de boodschap. “Het is wel degelijk een ludieke actie vanuit het gemeentebestuur”, zegt burgemeester Damman. “Op een leuke manier willen we de opening van het nieuwe gebouw ‘de Roende’ - officieel ‘Burger en Welzijn’ genaamd - in de kijker zetten. In ons gemeentelijk magazine De Krekelaar schreven we al over de opening op die dag. De meeste inwoners hebben dus wel de link gelegd.”

Missie geslaagd

Op zaterdag 23 november wordt dus het gloednieuwe gebouw in de Hospitaalstraat 31 geopend. “Als gemeentebestuur hebben we flink geïnvesteerd in dienstverlening”, vervolgt de burgemeester. “Op deze locatie komen namelijk de sociale dienst en de dienst burgerzaken, maar ook de kinderopvang en het lokaal dienstencentrum. Belangrijke nieuwigheid: Kind en Gezin krijgt hier ook een stek en inwoners zullen hier onder meer terecht kunnen voor de hoortest van hun kindje. Daardoor moeten ze niet langer naar Diksmuide trekken. Hoe dan ook, met deze opvallende brief wordt er alvast over het nieuwe project gesproken. Missie geslaagd, dus."

Damman benadrukt dat de inwoners nog een officiële uitnodiging in de bus zullen krijgen. “Het evenement is belangrijk voor Kortemark. Dezelfde dag stellen we er het meerjarenplan van deze bestuursploeg voor. In de voor- en namiddag is het schepencollege present voor vragen en antwoorden. Verder staat heel wat animatie gepland voor jong en oud, aangevuld met een lekker hapje en drankje.”