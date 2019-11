Inwoners krijgen meerjarenplan met handig overzichtskaartje in de bus Timmy Van Assche

18 november 2019

23u23 0 Kortemark Het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeente Kortemark is er en werd voorgesteld aan de gemeenteraad. In de komende dagen krijgt elke inwoner van Kortemark een bevattelijk overzicht van dat meerjarenplan in de brievenbus.

Vijf beleidsdoelstellingen, 29 actieplannen en 124 acties. Het meerjarenplan van CD&V en Open Vld voor Kortemark is omvangrijk te noemen. “Als uitgangspunt voor ons plan baseerden we ons op het signaal van de burger via een eerder afgenomen omgevingsanalyse”, zegt burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Binnen de financiële marges hebben we aandacht voor de aken waar de inwoners elke dag mee geconfronteerd worden zoals mobiliteit, milieu en het onderhoud van openbare wegen en gebouwen." Een van de meest opvallende punten is de daling van de algemene gemeentebelasting met 60 procent. Voor een gemiddeld gezin gaat de belasting bijvoorbeeld van 150 naar 60 euro. Volgend jaar komt er ook een nieuwe website en de dorpsraden worden verder uitgebreid. Er komt ook een burgerbudget: 5.000 euro die voorstellen vanuit de inwoners moet helpen realiseren. Het budget om openbare gebouwen te onderhouden wordt opgetrokken naar 175.000 euro op jaarbasis en er wordt werk gemaakt van een nieuwe ‘mattenzaal’ voor dans en gevechtssporten. Nog een opvallende item: de zoektocht naar een hondenloopweide, een nevenbestemming voor de kerk van Werken en grondige renovatie van zaal De Beuk.

“Alle thema’s kregen vervolgens, aan de hand van luchtig vormgegeven icoontjes, een plaatsje op een vereenvoudigd stratenplan van Kortemark”, vervolgt Damman. “Zo weet de lezer meteen welke actiepunten we waar zullen uitvoeren. Uiteraard werd alles in mensentaal neergepend. Ik meen te mogen spreken van een ambitieus en realistisch meerjarenplan.” Het complete meerjarenplan staat ook op de gemeentelijke website. Aanstaande zaterdag opent het nieuwe gemeentelijke gebouw De Roende in de Hospitaalstraat 31, waar het plan toegelicht zal worden door het schepencollege van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.