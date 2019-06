Instagrampagina ‘Kortemark Kriebelt’ toont wat er leeft in gemeente Timmy Van Assche

26 juni 2019

13u59 0 Kortemark Gemeente Kortemark is net voor de goedgevulde zomervakantie gestart met een eigen pagina op Instagram. Op ‘Kortemark Kriebelt’ zullen verenigingen, organisatoren, lokale vloggers, maar ook de eigen dienst Vrije Tijd voortaan de kans krijgen om deze pagina tijdelijk over te nemen om hun activiteit in beeld te brengen.

Eén centrale plaats op Instagram waar je als volger een mooi en gevarieerd overzicht krijgt van wat er leeft en te beleven valt in Kortemark: dat is het opzet van Kortemark Kriebelt. “Want er vált veel te beleven in onze gemeente. Deze zomervakantie alleen al is er de Toogmarathon, dancefestival Dreambeats, reggaefestival Irie Vibes, foodtruckfestival Kortemark Zomert en zomerbar La Gare. Om nog maar van de jaarlijkse kermissen te zwijgen. En ook na de zomervakantie gaat het Kortemarkse verenigingsleven door, met toneelvoorstellingen, sportieve tornooien, uitstapjes of eetfestijnen van jeugdbewegingen en noem maar op”, zegt burgemeester Karolien Damman (CD&V).

Organisatoren aan zet

Dat kloppende hart van elk afzonderlijk evenement krijg je nog het beste in beeld als je het aan de organisatoren zelf overlaat, vindt de gemeente. “Hoe ze zich voorbereiden, hoe de tenten worden opgezet en alles in gereedheid wordt gebracht, tot de activiteit zelf en de dag van de opkuis. Hun eigen achterban begint tijdens deze periode – hopelijk – ook deze pagina te volgen. Zo groeit het aantal volgers gestaag aan én surft elke volgende vereniging mee op die aangroeiende achterban, die zo ook met hun evenement in contact komt”, voegt Frederik Jaques van de dienst communicatie eraan toe.

Toogmarathon heeft primeur

Kortemark Komt Op Tegen Kanker bijt vanaf donderdag 27 juni de spits af met de laatste rechte lijn richting Toogmarathon, daarna neemt de organisatie van Dreambeats over en trekken we vervolgens naar Kortemark Zomert. “Ook individuele personen kunnen Kortemark Kriebelt tijdelijk overnemen: een student in de blokperiode bijvoorbeeld, of een sporter die de laatste kilometers maalt voor de marathon. Naast Instagram blijft Kortemark voor de eigen berichtgeving nog altijd hard inzetten op Facebook, waar intussen zo’n 2.000 mensen de pagina volgen, op de eigen website www.kortemark.be en op het gemeentelijk infoblad De Krekelaar, dat driemaandelijks bus-aan-bus wordt bedeeld. Daarin kunnen de mooiste foto’s van Kortemark Kriebelt voortaan ook hun plaatsje krijgen”, besluit Damman.