Industriebrand in veevoederbedrijf De Ster onder controle Bart Boterman

16 maart 2020

11u38 4 Kortemark In dierenvoederfabriek De Ster in de Steenstraat in Werken bij Kortemark is maandagvoormiddag rond 10 uur brand uitgebroken. Uit de schoorsteen kwam een gitzwarte rookpluim die tot ver te zien was.

De brand zou ontstaan zijn door laswerken aan de buizen van een drooginstallatie voor nat veevoeder in de fabriek. De isolatie begon te branden en het vuur verspreidde zich doorheen de afvoerbuizen. Ook de schoorsteen vatte vuur langs binnen. Daardoor kwam er een gitzwarte rookpluim uit de schoorsteen. Volgens de politie Polder was de brand snel onder controle. Brandweerposten Koekelare, Kortemark en Diksmuide kwamen ter plaatse. De brandweer bluste nog een tijd lang na. Er is alleen materiële schade. Het personeel werd een tijd lang geëvacueerd maar is alweer aan de slag.