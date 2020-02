Inbrekers richten ravage aan in gemeenteloods ... voor amper 10 euro en enkele blikjes frisdrank Mathias Mariën

11u09 0 Kortemark Inbrekers hebben donderdagnacht een ravage aangericht in de gemeenteloods van Kortemark. Met een voorhamer sloegen ze binnendeuren stuk. Opvallend: de buit bedroeg amper 10 euro en wat blikjes frisdrank.

Het was een administratief bediende die de inbraak ‘s ochtends vroeg opmerkte. Het bureel naast de loods in de Stationsstraat werd met bruut geweld geforceerd. Eenmaal binnen doorzochten de daders alle kantoren, maar duur materiaal zoals computers lieten ze onaangeroerd achter. Tijdens hun plundertocht lieten ze wel een ravage achter. De binnendeuren sloegen ze stuk met een voorhamer en alle wagens in de garage en de lockers werden doorzocht. De buit was met amper 10 euro en enkele blikjes frisdrank evenwel minimaal. De dieven namen echter ook enkele sleutels mee van omliggende gebouwen en besloten ook daar rond te neuzen. Daar stalen ze nog een mengpaneel en een laserlicht. In hun vlucht naar buiten gooiden ze nog een venster in. De politie is een onderzoek gestart.