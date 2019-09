Inbrekers die na crash opgepakt werden in veld krijgen celstraffen met uitstel Siebe De Voogt

09 september 2019

15u42 3 Kortemark Drie Servische inbrekers hebben in de Brugse rechtbank celstraffen met uitstel gekregen gekregen voor een reeks inbraken in onder meer Oostkamp en Kortemark. Twee van hen werden in 2015 opgepakt na een klopjacht in Zarren. Hun kompaan is vandaag nog steeds spoorloos.

De wagen van de inbrekers werd op 25 juni 2015 opgemerkt door een politiecombi in Zarren. De agenten waren met zwaailichten aan onderweg naar een brand in Houthulst. De inbrekers werden afgeschrikt en vluchtten aan hoge snelheid weg. Uiteindelijk raakten ze de politie kwijt. Diezelfde avond nog kregen de hulpdiensten melding van een gecrashte wagen langs de Molenstraat. Twee verdachten konden na een klopjacht worden opgepakt in een weiland in de buurt. Een derde kon ontkomen. In de wagen trof de politie een walkietalkie, twee schroevendraaiers en een kleine boormachine aan. Het onderzoek wees uit dat de twee gearresteerde Serviërs in aanmerking kwamen voor een hele reeks inbraken in onder meer Schilde, Wezembeek-Oppem, Kortemark en in een bakkerij in Oostkamp.

Bij het laatste feit maakten de dieven een kluis met 900 euro inhoud buit. De opengebroken brandkast werd kort nadien teruggevonden in het Beukenpark. Milorad J. (36) en Nebosja R. (30) schoven de schuld tijdens de zitting grotendeels in de schoenen van hun voortvluchtige landgenoot. Toch kregen ze maandagmorgen beiden 1 jaar cel met uitstel. Hun vermeende kompaan kreeg 15 maanden cel met uitstel. De rechter hield bij het bepalen van de straf rekening met het tijdsverloop sinds de feiten.