Inbraakpoging in kantine van vissersclub De Statievissers Jelle Houwen

02 juli 2019

17u54 0

In het lokaal van De Statievissers, de vissersclub die haar lokaal heeft op het domein de Krekemeersen, probeerden dieven tussen maandagavond 18.15 uur en dinsdagochtend 6.30 uur binnen te breken. Een lid van de club stelde dinsdagochtend vast dat de deur van het clublokaal geforceerd was. Uiteindelijk bleek er niets gestolen te zijn. Rond de vijver vonden de clubleden gisteren wel nog heel wat afval, waaronder een bak bier, terug. Dat baart Geoffrey Coghe, voorzitter van de Statievissers zorgen. “Vooral tijdens de zomermaanden hangen hier heel wat jongeren rond. We vinden het niet erg dat ze er eens op uit gaan, maar het is jammer dat ze vandalenstreken uithalen of de omgeving van de visvijver vuil achterlaten. “Enkele maanden geleden was er heel wat vandalisme in de omgeving van het station. Dat is gelukkig nu achter de rug. Hopelijk begint het hier nu niet opnieuw. Misschien moet er ’s avonds terug wat meer gecontroleerd worden in de omgeving van de Krekemeersen.” Hij wil er de gemeente Kortemark op aanspreken.