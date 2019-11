IN BEELD. Meer dan 1.500 inwoners bezoeken voor het eerst gloednieuw gebouw De Roende Timmy Van Assche

24 november 2019

05u52 0 Kortemark Zo’n twee jaar na de eerste spadesteek is het nieuwe gebouw De Roende, in de Hospitaalstraat 31, geopend. Hier huizen voortaan verschillende gemeentelijke diensten. Meer dan 1.500 inwoners kwamen tijdens een speciaal openingsfeest een kijkje nemen.

Het gebouw valt op door haar ronde vorm en houten bekleding. Voortaan zitten hier de dienst burgerzaken, het Sociaal Huis, Kind en Preventie, Huis van het Kind en het lokaal dienstencentrum De Wimperlinde. Alle ruimtes bevinden zich in een cirkelvormige band omheen een verhoogd binnenpleintje waarin een linde naar de hemel reikt. Dit plein wordt in de centrale binnenruimte omringd door een lange zitbank. Behalve een rondleiding konden bezoekers ook kennismaken met het meerjarenplan. Het schepencollege tekende present om toelichting te geven bij verschillende actiepunten. Maar ook aan de kinderen werd gedacht met bijvoorbeeld een springkasteel, draaimolen en workshops. Foodtrucks, een streepje kunst van artieste Sonja Mazereel, livemuziek en bmx-stunts van kampioen Barre Neirynck gaven het event extra cachet.

“We zijn erg opgetogen om met zo’n opkomst het gebouw te mogen openen”, reageert burgemeester Karolien Damman (CD&V). “Het was tegelijk een uitstekend ontmoetingsmoment voor alle inwoners. Veel mensen die bijvoorbeeld minder snel naar de telefoon grijpen of een mail sturen met een vraag of opmerkingen, konden dat tijdens dit openingsfeest wel doen. Via pancartes werd het meerjarenplan toegelicht en stond het voltallige college klaar om vragen te beantwoorden.”