IN BEELD. Kortemark investeert in 14 verkeersborden van ‘Zeppe en Zikki’ aan schoolomgevingen Timmy Van Assche

30 augustus 2019

17u50 0 Kortemark Voortaan zullen de populaire verkeersmascottes Zeppe en Zikki de automobilisten aansporen om niet te snel voorbij de verschillende schoolomgevingen in Groot-Kortemark te rijden. Het gemeentebestuur kocht daarvoor veertien nieuwe verkeersborden aan, voor elk van de zeven lagere scholen dus twee stuks. De borden zullen ook elders in Vlaanderen massaal opduiken.

Maandag september trekken de kinderen en tieners opnieuw massaal naar de klas. Dat betekent traditioneel een plots toenemende drukte aan de schoolpoort. Deze week nog pakte Vias, het vroegere Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid, uit met zorgwekkende cijfers. Bijna de helft van de ongevallen met kinderen en jongeren gebeurt op weg van en naar school, zo blijkt uit een nieuwe statistische analyse. Gemiddeld raken elke schooldag zeventien kinderen of jongeren betrokken in een ongeval op weg naar of van school. Extra voorzichtigheid en aangepaste snelheid zijn in schoolomgevingen, zeker bij het begin en het einde van de schooldag, dan ook van het grootste belang.

No Snelheidsduivel Zone

Die boodschap willen ook Zeppe en Zikki overal in Vlaanderen uitdragen. Ze zijn al tien jaar de bekendste verkeershelden in Vlaanderen. Ze hebben niet alleen hun eigen programma bij VTM Kids, maar zijn ook de boegbeelden voor nationale verkeersveiligheidscampagnes. Op een laagdrempelige en humoristische manier leren ze kinderen hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven: thuis, op school en onderweg. Daarvoor is er nu ook een reeks nieuwe, sensibiliserende verkeersborden ontwikkeld. In totaal werden voor deze nationale sensibiliseringscampagnes zes nieuwe slogans bedacht, gaande van ‘Het klikt achteraan’ tot ‘Zebrapad! Rijd niemand plat’. “Kortemark koos voor de ‘No Snelheidsduivel Zone’. Aan elke omgeving van een lagere school in Kortemark en deelgemeentes komen twee dergelijke borden: één in elke rijrichting. Goed voor een totale investering van zo’n 1.350 euro. Kortemark kan daarvoor voor de helft rekenen op Vlaamse subsidies”, zegt burgemeester Karolien Damman (CD&V). De officiële inhuldiging vond plaats bij basisschool de Tweesprong. Tientallen kinderen wachtten hun geliefde tv-figuurtjes op.

Schoolvervoersplan

Eerder investeerde Kortemark ook al in aangepaste zebrapadverlichting aan de verschillende schoolomgevingen in de gemeente. “En tijdens de voorbije zomervakantie werden heel wat fietssuggestiestroken aangebracht en kwam er een rode slemlaag ter hoogte van gevaarlijke kruispunten, die het fietspad accentueren. Denk maar aan de stroken in de Kronevoordestraat, Torhoutstraat en Handzamestraat. Dit najaar springt Kortemark mee op de kar van de campagne ‘Control Cruiser’ van Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Campagneborden, die lokale bewoners kunnen uithangen, bedanken daarbij de hele maand oktober lang de voorbeeldige chauffeurs die zich aan de toegelaten maximumsnelheid houden”, vult schepen Lynn Vermote (Open Vld) aan. Tot slot is Kortemark ook volop bezig met het uitrollen van specifieke schoolvervoersplannen per deelgemeente. “Voor Zarren werd die recent al helemaal op de rails gezet. We zaten hiervoor onder andere samen met de plaatselijke schooldirectie en ouders, maar ook met de lokale politie, met de bedoeling het traject tussen thuis en school voor alle plaatselijke kinderen zo veilig mogelijk te maken. Er werd een ideale schoolroute uitgestippeld en aan het zebrapad langs de drukke verbindingsweg in Zarren staat voor en na elke schooldag intussen ook een begeleider om de kinderen veilig te helpen oversteken. Dit kan zowel om daartoe aangeduide burgers gaan als om een agent van politiezone Kouter”, zegt Damman nog. “De bevindingen van dit pilootproject zullen uiteraard ook van goudwaarde zijn voor de schoolvervoersplannen in de andere deelgemeentes.” Bedoeling is om nog deze legislatuur alle schoolomgevingen hierin te betrekken.