IN BEELD. Dreambeats verwelkomt 5.000 feestvierders: “Dubbel zoveel drank verkocht in vergelijking met vorig jaar” Timmy Van Assche

07 juli 2019

16u37 0 Kortemark Dancefestival Dreambeats heeft een uiterst geslaagde zesde editie achter de rug. Vijfduizend liefhebbers van de betere dance, house, techno en retro gingen tot in de vroege uurtjes uit hun dak. “We hebben al ideeën voor onze editie van volgend jaar”, glundert Pieter Vanoverschelde van de organisatie.

Domein Krekemeersen liep weer goed vol voor de nieuwe Dreambeats. Op de affiche stonden kleppers als DiMaro, Dr. Lektroluv, Yves V, Mark with a K, MC Chucky, Yves Deruyter en Bonzai All Stars. Net als met de namen zat ook de sfeer op het festivalterrein er zeer goed in. Zo kon je in een Foute Shop pruiken, hoedjes, slingers en andere dolle gadgets kopen. Ook aan drank en eten geen gebrek en een toffe lasershow verving het klassieke vuurwerk.

Na het stevige feestgedruis van zaterdag, begon al op zondag de afbraak van de tenten en decors. “We blikken terug op een geslaagde editie”, zegt Vanoverschelde. “Zowel de reacties van het publiek als ons eigen aanvoelen stemmen ons zeer optimistisch. Organisatorisch verliep alles heel goed en ook de ambiance zat er dik in. Akkoord, er waren twee regenbuien, maar die konden de pret niet drukken. Sommige mensen gingen schuilen in een tent, voor anderen waren de regendruppels een welgekomen afkoeling. We hebben extra geïnvesteerd in een ruimere cocktailbar en lasershow en die hebben hun vruchten afgeworpen. Ook opvallend: er ging dubbel zoveel drank over de toonbank in vergelijking met vorig jaar. Onze leverancier moest extra wijn, bier en sterke drank komen brengen. Om je een idee te geven: alleen al qua pils werden 250 vaten verbruikt.”

Normaal komt er ook volgend jaar een editie van Dreambeats. “We hebben zelfs al ideeën van hoe het er zal uitzien”, besluit Vanoverschelde.