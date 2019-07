Houtstof begint te branden in schrijnwerkerij Jelle Houwen

03 juli 2019

16u39 0 Kortemark Langs de Voshoek in Kortemark is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een schrijnwerkerij.

Rond 21.15 uur begon een hoop houtstof die onder een machine lag plots te smeulen. Wellicht gebeurde dat nadat er eerder een vonk oversloeg. De eigenaar merkte de beginnende brand op en belde meteen de hulpdiensten. Houtstof is immers erg moeilijk te blussen. Gelukkig kreeg hij het vuur zelf gedoofd en moest de brandweer enkel nog een controle uitvoeren of alles veilig was. Er is geen schade.