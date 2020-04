Hier kan je wandelen: 80 nieuwe bordjes duiden trage wegen aan Timmy Van Assche

09 april 2020

15u35 4 Kortemark Momenteel verschijnen er op verschillende plaatsen nieuwe bordjes in het straatbeeld van Kortemark en de deelgemeenten. Ze duiden aan waar er zich trage wegen bevinden voor wandelaars en fietsers. Het gaat om een 80- tal bordjes met het symbool van de boom, voor zowat 40 trage wegen.

In 2017 boog de gemeentelijke milieuraad zich over een gestructureerde aanpak en richtte hiervoor een aparte werkgroep op. Die lijstte alle huidige trage wegen in de gemeente op. Sommige trage wegen hebben een opfrisbeurt nodig, andere zijn nog (deels) afgesloten. Patrick Deruytter, die ook deel uitmaakt van deze werkgroep, ging op zoek naar de oorspronkelijke namen van de buurtwegels, zodat elke trage weg ook de gepaste naam kon krijgen. Zo kan je wel eens gaan stappen in de Kleine Cortemarckhellestraat, de Haessackwegel of langs de Herenakkerweg. “Met de plaatsing van de bordjes is het voor elke recreatieve gebruiker ook duidelijk dat er gewandeld en/of gefietst mag worden”, zegt Patrick Deruytter. Mogelijk worden de trage wegen later op een handige overzichtskaart aangeduid.