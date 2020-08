Hevig onweer zet enkele straten blank in Kortemark: brandweer krijgt 73 oproepen te verwerken Siebe De Voogt

16 augustus 2020

16u40 26 Kortemark De brandweer Westhoek heeft de handen vol na het onweer dat zondagnamiddag over de regio trok. Volgens woordvoerder Kristof Louagie kreeg de zone 73 oproepen te verwerken. Vooral in Kortemark stonden enkele straten blank, met ondergelopen kelders tot gevolg.



De oproepen van zondagnamiddag situeren zich vooral in de streek rond Nieuwpoort, Kortemark en Koekelare. Grote schade bleef volgens de eerste berichten uit, al stonden in Kortemark wel enkele straten blank. Onder andere in de Firmin Deprezstraat konden de rioolputjes het overtollige water niet meer slikken. Enkele kelders liepen er onder.

Ondertussen is het water wel weggetrokken. Rond 18 uur stond het aantal oproepen bij de brandweerzone Westhoek op 73. “De situatie is aan het stabiliseren", stelt Louagie. “De meldingen gingen vooral over ondergelopen kelders, liftschachten en waterinsijpeling via daken. Vooral in de regio Nieuwpoort hadden we heel wat kelders, ondergrondse garages en liftschachten die ondergelopen zijn.”



