Het Sociaal Huis, Sint Jan de Deo en Tordale vieren samen feest TVA

06 september 2019

17u31 0 Kortemark Het Sociaal Huis Kortemark, het Sint Jan de Deo Handzame en Tordale Torhout hebben samen de vijftigste verjaardag gevierd van Tordale. Ze deden dat in stationshub De Stoasje, die net ook anderhalf jaar actief is.

Het gemeentebestuur van Kortemark opteerde er enige tijd geleden voor om het leegstaande NMBS-stationsgebouw in Kortemark te huren en er een inclusieproject op te starten. Drie partners - het Sociaal Huis Kortemark, Sint Jan de Deo Handzame en Tordale Torhout - werken hiervoor samen. In het kader van dagbesteding nemen medewerkers van de twee voorzieningen elke donderdag taken op in functie van inwoners, verenigingen en diensten. Het project kreeg intussen de naam ‘stationshub De Stoasje’.

“Niemand wist vooraf of het zou aanslaan”, vertelt schepen Christine Logghe (CD&V). “Met enige fierheid mag dan ook gezegd worden dat dit project slaagt en dit dankzij de bereidheid tot samenwerking en overleg van de beroepskrachten, de inzet van de medewerkers in het kader van dagbesteding en de openheid van de Kortemarkse bevolking, verenigingen en diensten. Het feit dat verschillende mensen zich in ‘De Stoasje’ engageren als vrijwilliger én de vele aanwezigen op het feestmoment naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van partner Tordale en het anderhalf jaar samenwerken in De Stoasje spreken boekdelen.” Elke donderdag is iedereen welkom in De Stoasje.