Henri Moyaert liet nog geen punt liggen met SVD Kortemark: “Ons aanvalscompartiment kent haar gelijke niet” Bert Denolf

23 september 2020

09u36 0 Kortemark Twee thuismatchen ver liet Kortemark nog geen steekje vallen in tweede provinciale. Na een zege tegen Kanegem stuurde het deze keer VV Tielt met lege handen naar huis. De geel-blauwe formatie lieten de bezoekers na een 3-0-voorsprong nog terugkomen tot 3-2, maar verder liet Kortemark niet begaan.

“We speelden een ijzersterke eerste zestig minuten, waarbij onze 3-0-tussenstand makkelijk hoger kon opgelopen zijn”, laat aanvoerder Henri Moyaert weten. “Nadien lieten we de teugels iets te veel vieren. Na enkele wissels verdween het tempo wat uit de wedstrijd en zakte onze organisatie wat in elkaar. Tielt kwam zo in de slotfase twee keer tot scoren, maar eigenlijk kwam onze zege nooit in gevaar. Een logische en verdiende zege, al heb ik als puntje van kritiek dat we in de eerste helft te veel open doelkansen lieten liggen.”

Bevestigen

Volgens heel wat ploegen behoort Kortemark dit seizoen tot het favorietenkransje. “Die lof is fijn om te horen, maar we spelen volgens mij in een reeks waarin geen favorieten zijn en een heleboel sterke ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Onze doelstelling is om het goede spel en de resultaten van vorig jaar te bevestigen en te herhalen. De zeges tegen Kanegem en Tielt, twee ploegen die toch wat ambities hebben uitgesproken, laten alvast het beste vermoeden.”

Adelbrieven

De ploeg van Luc Stevens is op bovendien op verschillende posities versterkt. “Vooral onze voorlinie is dit seizoen een klasse apart”, vervolgt verdediger Moyaert. “Ik draai al een tiental jaar mee in de eerste ploeg van Kortemark. Het niveau van deze aanval is het beste wat ik in mijn periode hier al heb meegemaakt. De transfers van Vandemaele, Cherlet en Belong zijn een schot in de roos. Onze topspits Seïd Khiter, die met vijf doelpunten in twee matchen in topvorm verkeert, is allicht de beste speler met wie ik ooit samenspeelde. Haal zijn naam eens door Google en je zal versteld staan van de adelbrieven die hij kan voorleggen.”

Boeman

Dit weekend wacht Kortemark een eerste verplaatsing, naar kustploeg Heist. “Een ploeg die ons al verschillende jaren op rij veel punten afhandig maakte. Op hun ruim veld zal de best voetballende ploeg de zege pakken. Indien wij ons goede spel van de voorbije weken kunnen aanhouden, zie ik ons voor het eerst sinds lang nog eens de volle buit pakken tegen hen”, besluit Moyaert.