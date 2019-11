Hardleerse chauffeur wordt twee keer betrapt onder invloed op anderhalf uur tijd: wagen voor 15 dagen geïmmobiliseerd Mathias Mariën

23 november 2019

12u27 0 Kortemark De politiezone Polder heeft twee bestuurders uit het verkeer gehaald die onder invloed waren van alcohol. Eén van de chauffeurs werd zelfs twee keer op dezelfde nacht betrapt.

Vrijdag omstreeks 16.45 uur werd een 29-jarige bestuurder in de Schoolstraat in Houthulst onderworpen aan een alcoholtest. De bestuurder legde een ademanalyse af en bleek 1,6 promille in haar bloed te hebben. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Om midddernacht werd een 52-jarige bestuurder aangetroffen te Kortemark in de Handzamestraat en onderworpen aan een alcoholtest. Deze bestuurder legde een ademanalyse af en had 2,5 promille alcohol in z'n bloed. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De vijftiger had zijn lesje echter niet geleerd. Omstreeks 1.30 uur werd deze bestuurder opnieuw aangetroffen al rijdend met zijn voertuig en opnieuw onderworpen aan een ademanalyse. Hij had nog steeds 2,25 promille in het bloed. Het voertuig van deze bestuurder werd geïmmobiliseerd voor 15 dagen.