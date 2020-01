Grote schade in KBC-bankkantoor Kortemark nadat dronken én gedrogeerde bestuurder tegen gevel knalt Bart Boterman

19 januari 2020

08u51 88 Kortemark Op de Markt in Kortemark is zondagochtend rond 6 uur een Audi tegen de gevel van het bankkantoor van KBC gereden. De bestuurder (46) wou volgens de politie parkeren, maar voerde een verkeerd manoeuvre uit. De schade is groot en het kantoor is tijdelijk gesloten. De bestuurder legde een positieve ademtest én drugstest af. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten.

De bestuurder wilde naar verluidt parkeren maar vergiste zich van versnelling, waardoor hij vooruit reed in plaats van achteruit. Door de botsing barstte de gevel en ontstond er een gat. Er barstte een raam en een verwarmingstoestel brak los aan de binnenkant. Binnenin het kantoor liggen heel wat brokstukken maar de geldautomaten bleven evenwel gespaard. De brandweer kwam ter plaatse om de gevel te stutten en instortingsgevaar te vermijden, terwijl de politie de auto liet takelen.

Dronken en gedrogeerd

De bestuurder van de Audi, een Kortemarkenaar van 46 die in de buurt woont, bleef ongedeerd maar kon volgens getuigen amper nog op zijn benen staan. “De bestuurder legde een positieve ademtest alsook een positieve drugstest af”, zegt commissaris Geert Provoost van de lokale politie Polder. De man had 2.51 promille alcohol in het bloed, zo'n 14 eenheden alcohol. Hij was ook onder invloed van cocaïne en amfetamines. “Gezien zijn toestand, werd hij bestuurlijk opgesloten ter ontnuchtering. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken en de man zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden", aldus de commissaris.

Maandag wellicht opnieuw open

De verantwoordelijken van KBC kwamen ter plaatse om de schade op te meten. Een ploeg van bewakingsfirma G4s beveiligt het kantoor, dat momenteel gesloten is. “Structurele schade is er gelukkig niet. We stellen alles in het werk opdat het kantoor maandagmorgen opnieuw open kan gaan. Zoals het er nu naar uit ziet, moet dat lukken. De rest van de dag blijft het filiaal gesloten voor geldafhalingen”, reageert persverantwoordelijke Viviane Huybrecht van KBC.