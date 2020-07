Groot sluikstort langs onverharde weg in Handzame: politie start onderzoek Bart Boterman Timmy Van Assche

15u09 0 Kortemark Op een onverharde weg tussen de Aarsdamstraat en de Zandstraat in Handzame bij Kortemark is een zwaar geval van sluikstorting ontdekt.

Iemand dumpte er allerhande auto-onderdelen, stoelen, plastieken bakken, piepschuim en nog tal van afval. “Het getuigt van een volledig gebrek aan respect voor de natuur, de medeburger, de landbouwer en zeker ook onze Mooimakers, die zich zo vaak inspannen om de buurt proper te houden”, klinkt het bij de gemeente Kortemark. De politie Polder kwam langs om de vaststellingen te doen.

“Er is een onderzoek opgestart om de identiteit van de dader te achterhalen, aan de hand van de aangetroffen spullen. Sluikstorten, en al zeker niet in deze mate, is hoe dan ook strafbaar”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van de lokale politie Polder. Inmiddels ruimde de technische dienst het afval op.