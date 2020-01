Groentenverwerkingsbedrijf veroordeeld voor dood van Franse arbeider: rechter spreekt uitzendkantoor vrij Siebe De Voogt

10 januari 2020

11u18 2 Kortemark Groentenverwerkingsbedrijf Verduyn uit Kortemark heeft 24.000 euro boete, waarvan 6.000 effectief, gekregen voor een arbeidsongeval waarbij een Franse arbeider het leven liet. De man kwam in de zomer van 2017 onder een gekantelde heftruck terecht. Uitzendkantoor Adecco stond mee terecht voor het ongeval, maar werd vrijgesproken.

De tragische feiten vonden op 26 juli 2017 plaats. Het slachtoffer was die dag bakken met wortelen aan het vervoeren van de snijlijn naar de koelwagen. Hoewel hij geen gepaste opleiding had gekregen, gebruikte de Franse arbeider een zware heftruck. Volgens het arbeidsauditoraat nam hij een bocht te snel, waardoor het gevaarte aan het kantelen ging. De arbeider belandde onder de heftruck en overleed bij aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Het slachtoffer werkte sinds 19 april als uitzendkracht voor Verduyn”, verduidelijkte de arbeidsauditeur. “Hij kreeg echter geen adequate opleiding en had die heftruck nooit mogen gebruiken. Ook het uitzendkantoor maakte een grove fout. Hadden zij de werkpostfiche met het slachtoffer overlopen, dan hadden ze gezien dat hij over geen attest beschikte om met de heftruck te rijden.”

Zowel het uitzendkantoor als de firma Verduyn vroegen de vrijspraak. “Wij wisten niet dat er niet gereden mocht worden met die heftruck”, pleitte Luc Arnou, de advocaat van Adecco. “Het is logisch dat de firma Verduyn had moeten aangeven welk profiel van arbeider ze zochten.” De rechter achtte het de schuld van Adecco inderdaad niet bewezen. Hij oordeelde dat het niet zeker was dat losse arbeiders bij het groentenverwerkingsbedrijf met een heftruck moesten rijden en het uitzendkantoor op de hoogte was van het feit dat zij over een attest moesten beschikken. Verschillende nabestaanden van de Franse arbeider woonden het proces bij en kregen vrijdagmorgen in totaal 26.400 euro schadevergoeding toegekend.