Groentenverwerkingsbedrijf en uitzendkantoor staan terecht voor dodelijk arbeidsongeval waarbij arbeider onder gekantelde heftruck belandde Siebe De Voogt

13 december 2019

14u54 0 Kortemark Groentenverwerkingsbedrijf Verduyn uit Kortemark riskeert 24.000 euro boete voor een arbeidsongeval waarbij een Franse arbeider het leven liet. De man kwam in de zomer van 2017 onder een gekantelde heftruck terecht. Volgens het arbeidsauditoraat is ook uitzendkantoor Adecco schuldig.

De tragische feiten vonden op 26 juli 2017 plaats. Het slachtoffer was die dag bakken met wortelen aan het vervoeren van de snijlijn naar de koelwagen. Hoewel hij geen gepaste opleiding had gekregen, gebruikte de Franse arbeider een zware heftruck. Volgens het arbeidsauditoraat nam hij een bocht te snel, waardoor het gevaarte aan het kantelen ging. De arbeider belandde onder de heftruck en overleed bij aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Het slachtoffer werkte sinds 19 april als uitzendkracht voor Verduyn”, verduidelijkte de arbeidsauditeur. “Hij kreeg echter geen adequate opleiding en had die heftruck nooit mogen gebruiken. Ook het uitzendkantoor maakte een grove fout. Hadden zij de werkpostfiche met het slachtoffer overlopen, dan hadden ze gezien dat hij over geen attest beschikte om met de heftruck te rijden.”

Vrijspraak

De firma Verduyn hangt 24.000 euro boete boven het hoofd, waarvan een deel met uitstel. Adecco riskeert hetzelfde bedrag, maar dan effectief. Het uitzendkantoor vraagt de vrijspraak. “Wij wisten niet dat er niet gereden mocht worden met die heftruck”, pleitte hun advocaat Luc Arnou. “Het is logisch dat de firma Verduyn had moeten aangeven welk profiel van arbeider ze zochten.” Ook het groentenverwerkingsbedrijf ziet zichzelf niet schuldig. “Al onze arbeiders moeten over een attest beschikken om met de heftruck te mogen rijden, ook al komen ze er normaal niet mee in aanraking”, stelde hun raadsman. “Dat is een interne regel. De mannen op de werkvloer stonden het rijden met de heftruck oogluikend toe, maar daar kunnen de bazen niets aan doen.”

Verschillende nabestaanden van de Franse arbeider woonden vrijdagmorgen het proces bij. “Een normale onderneming zou toch de nodige veiligheidsmaatregelen mogen nemen?”, vroegen ze zich af. “Dit soort gedrag moet dringend uit de bedrijfswereld verdwijnen.” De burgerlijke partijen vorderen in totaal 26.400 euro schadevergoeding. Uitspraak op 10 januari.