Graantje meepikken in coronatijden? Bedrijf lanceert webshop voor mondmaskers, want ‘dat is beste bescherming’ (en dat klopt niet altijd) Timmy Van Assche

02 maart 2020

18u34 1 Kortemark Van het coronavirus valt een graantje mee te pikken. Zo lanceerde een plasticverwerkend bedrijf uit Kortemark de website www.mondmasker-shop.be, waar mondmaskers als de beste bescherming tegen het coronavirus gepromoot worden. Iets wat overigens niet helemaal correct is.

“De beste bescherming tegen het Corona virus (sic).” Op de site www.mondmasker-shop.be promoot recyclagebedrijf Vulsteke uit Kortemark de verkoop van mondmaskers. Op de website wordt ook informatie gegeven over de verschillende types van mondmaskers en hun filters, zoals FFP1, FFP2 en FFP3. De site deelt ook krantenartikels over het coronavirus en gebruikerstips. Op de eigenlijke webshop zelf vind je vier types mondmaskers, met naast de eerder vermelde FFP-maskers ook chirurgische exemplaren. Die laatste kosten evenwel 4,75 euro per stuk en zijn dus allesbehalve goedkoop. Ook de prijs van de andere mondmaskers variëren van 9,99 tot 27,99 euro. In doe-het-zelfzaken kan je al mondmaskers kopen aan 2,79 euro. “Door onze activiteiten in de verwerking van plastic hebben we wat maskers over. Die verkopen we nu volgens de markt van vraag en aanbod. Niemand is dus verplicht om ze te kopen, hé”, reageert het bedrijf kort. Hoeveel maskers ze precies verkopen, wil het Vulsteke niet kwijt.

Voor de volledigheid: het dragen van een chirurgisch masker is vooral zinvol voor al besmette personen en beschermt dus hun omgeving tegen het overdragen van ziektekiemen.