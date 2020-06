Gezocht: jobstudenten die met het gemeentelijke busje willen rijden Timmy Van Assche

24 juni 2020

10u19 0 Kortemark Het lokaal bestuur van Kortemark is op zoek naar jobstudenten in juli en augustus voor de Minder Mobielen Centrale.

De MMC is een samenwerking tussen vzw Taxistop en het Sociaal Huis van Kortemark. De centrale vervoert inwoners met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit naar een familiebezoekje, het verenigingsleven, om boodschappen of een consultatie bij de tandarts bijvoorbeeld. De jobstudent wordt ook ingezet voor logistieke ondersteuning in de technische dienst. Voorwaarde is dat je minstens 2 jaar je rijbewijs moet hebben op het moment van indiensttreding. Solliciteren kan door te mailen naar personeel@kortemark.be, je brief af te geven in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of een aangetekende brief te sturen. Je sollicitatie moet vergezeld zijn van een uitgebreid curriculum vitae, een kopie van het rijbewijs, een uittreksel uit het strafregister en een bewijs van inschrijving voor het lopende school- of academiejaar.