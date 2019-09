Gezinsvriendelijke wandelzoektocht en fietstocht bij opening Krekedalfietspad Timmy Van Assche

11 september 2019

01u31 1 Kortemark Gezinnen met jonge kinderen en recreatieve fietsers komen zaterdagnamiddag 14 september aan hun trekken bij de opening van het Krekedalfietspad in Kortemark. Er worden twee gratis activiteiten aangeboden.

Zaterdag wordt het Krekedalfietspad, dat start achter het gemeentehuis van Kortemark, om 14 uur officieel geopend. De aanleg duurde zowat anderhalf jaar en kostte ruim 1,7 miljoen euro - volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Een eerste stuk leidt je naar de Krekebekestraat, van daar kan je evenwijdig aan de Staatsbaan in alle rust en veiligheid doorfietsen tot in Zarren. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een wandelzoektocht en een fietstocht uit te werken. De fietstocht van zo’n 32 kilometer lang doet het grootste deel van dit fietspad aan, maar verkent ook andere mooie hoekjes van Kortemark en deelgemeentes. Elke deelnemer krijgt bij de start, in de tuin achter het gemeentehuis, een plannetje en een routebeschrijving mee. De fietstocht is volledig gratis. Wie vooraf inschrijft, krijgt onderweg en bij aankomst bovendien nog wat extra lekkers aangeboden.

Wandelen

De wandelzoektocht van 4,5 kilometer richt zich vooral op gezinnen met kinderen. Je gaat langs het traject met je kroost op zoek naar bordjes waarop telkens een letter verscholen zit. Vinden je kinderen alle bordjes en dus ook alle letters en zet je die samen met hen in de juiste volgorde, dan bekom je twee woorden. Wie zijn of haar antwoordformulier bij afloop indient, maakt kans op een goedgevulde ‘goodie bag’. Ook deze wandelzoektocht is volledig gratis. Ook hier geldt: vooraf inschrijven geeft recht op wat extra lekkers. Inschrijven kan via het e-loket op www.kortemark.be. Ook de dag zelf zonder inschrijving nog deelnemen kan ook. Aan beide tochten kan je vanaf 14 uur deelnemen. Om 17 uur eindigt de activiteit.