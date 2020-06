Gevaarlijke nachtelijke dollemansrit levert Kortemarkenaar 2 jaar celstraf met uitstel en jaar rijverbod op Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

13u27 0 Kortemark De 29-jarige man uit Kortemark die in de nacht van 19 januari vorig jaar omstreeks 4 uur ‘s nachts een ware dollemansrit beging, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar celstraf met uitstel en een rijverbod van een jaar. Verschillende personen moesten wegspringen voor hun leven, een poging doodslag oordeelt de rechter.

Voor hij aan zijn dollemansrit begon, ging W. V. de bewuste avond, 19 januari 2019, uit eten met zijn moeder. In haar Peugeot zag hij de sleutels van haar bestelwagen liggen en griste die mee om er later met die bestelwagen vandoor te gaan. Zijn dollemansrit begon op de parking van parenclub Acanthus in Harelbeke. Daar reed hij in op een man die net in zijn auto wilde stappen. Die man kon maar net op tijd wegspringen in de gracht. Hij reed daarna nog eens in op de wagen van de man en reed toen weg. Het slachtoffer sprong in de wagen van zijn vriendin en ze zetten de achtervolging in. Ze konden zijn nummerplaat noteren, maar werden al snel zelf achtervolgd door de man in zijn bestelwagen. Ze konden uiteindelijk schuilen op de parking van een autogarage tussen Ingelmunster en Izegem.

In de Baronstraat in Emelgem sloeg de 29-jarige man opnieuw toe. Een 21-jarige jongeman kwam toen net thuis met vrienden na een avondje stappen. De man reed met de bestelwagen in op de auto. Hij ramde de auto die tegen de poort van de woning belandde. Toen ze de bestelwagen achterna liepen, reed beklaagde op hen in. Opnieuw moesten de slachtoffers wegspringen voor hun leven.

Al 5 eerdere veroordelingen

Toen hij werd opgepakt, bleek dat de man rond reed met een alcoholpercentage van 2,74 promille. Hij was al vijf keer veroordeeld voor dronken rijden en was op dat moment zijn rijbewijs kwijt. Tot op vandaag kan hij nog steeds geen verklaring geven voor waarom hij de feiten heeft gepleegd. Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel, maar hij moet wel strenge probatievoorwaarden naleven. Voor de verkeersinbreuken die hij maakte, is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel en een geldboete van 6.400 euro waarvan 2.500 euro effectief. Hij is ook veroordeeld tot een rijverbod van een jaar. Als hij zijn rijbewijs opnieuw wil halen, moet hij eerst slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen en moet hij nog bijkomende psychologische testen ondergaan.

