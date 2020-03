Gemeenteraadslid Carine Volckaert (55) overleden na moedige strijd tegen kanker Timmy Van Assche

18 maart 2020

03u10 0 Kortemark Carine Volckaert is niet meer. Het 55-jarige gemeenteraadslid van Open Vld verloor het gevecht tegen kanker na een moedige strijd. Het is de lokale afdeling van de liberalen die het nieuws naar buiten brengt.

“Diep bedroefd melden we het overlijden van Open Vld-raadslid Carine Volckaert. We zullen haar herinneren als een energieke, sympathieke en uiterst vriendelijke dame die altijd bereid was een handje toe te steken. We willen hierbij ook haar familie en vrienden veel sterkte toewensen in de komende moeilijke periode. We zullen haar hard missen”, laat Open Vld Kortemark weten. In 2012 kwam ze voor het eerst op bij de partij. Vanop een achttiende plaats behaalde ze 477 voorkeurstemmen en werd ze verkozen tot OCMW-raadslid. In 2018 deed ze daar een schepje bovenop, met 605 voorkeurstemmen vanop een vierde plaats. Logischerwijs zetelde ze sindsdien in de gemeenteraad. Ook familie van haar ouders stelden zich eerder al kandidaat bij de liberalen.

Carine Volckaert was een gedreven dame. Naast haar politiek mandaat binnen Open Vld Kortemark was ze actief binnen kunstgroep Die Swaene en het feestcomité van deelgemeente Zarren. Verder zette Volckaert zich in voor VIEF Kortemark, Ferm en Tuinhier. Ze was ook lid van de raad van bestuur van woonzorgcentrum De Hoeksteen. De liberale politica verloor in 2014 haar echtgenoot Luc Devrome. “Mijn echtgenoot is een tijdje geleden overleden en we hadden geen kinderen, dus wil ik me daarom zeker engageren voor anderen”, liet ze in 2018 in lokale media optekenen. “Ik wil me op sociaal vlak verder blijven inzetten, zeker voor minder mobiele mensen en minderbedeelden.” Uiteindelijk vond Carine opnieuw het geluk bij haar vriend Rik, die haar de afgelopen tijd liefdevolle zorgen toediende. Het afscheid van Carine Volckaert vindt in intieme kring plaats.