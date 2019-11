Gemeentebestuur maakt onder andere 2,1 miljoen euro vrij voor onderhoud van wegen Timmy Van Assche

16u06 0 Kortemark Uit de burgerbevraging ‘’t Is An Jundre’, die in de vorige legislatuur werd uitgevoerd, bleek dat mobiliteit en verkeersveiligheid twee onderwerpen zijn die leven bij de Kortemarkse bevolking. “Het gemeentebestuur wil hier dan ook extra op inzetten”, laten CD&V en Open Vld weten.

“Veilig verkeer is een topprioriteit, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker in het nieuw mobiliteitsplan. Kortemark ondertekende het SAVE-charter en stelt zich zo verschillende doelen rond verkeersveiligheid. Zo wordt er per school een vervoersplan opgesteld, zodat kinderen de veiligste route naar school kunnen nemen, en komt er een fiets- en voetgangersexamen voor kinderen”, laten schepenen Toon Vancoillie en Lynn Vermote (beiden Open Vld) weten. “Het uittekenen van bedrijfsroutes moet het zwaar verkeer naar en van lokale bedrijven zo veel mogelijk uit de kernen weren. Bij elke heraanleg en herinrichting staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. Er wordt tot slot ook geïnvesteerd in snelheidsmeters en in het jaarlijks vernieuwen van signalisatie op de weg.”

Werken aan de weg

De komende jaren wordt de volledige Torhoutstraat onder handen genomen, met inbegrip van een verbreding van de toegang naar de gemeenteschool. Er komt gescheiden riolering en de straat wordt opnieuw aangelegd. Tussen de Hermitagestraat en de grens met Torhout komt er een nieuw, vrijliggend fietspad via subsidies van de provincie en van het Fietsfonds. Ook de Lichterveldestraat en de Sneppestraat krijgen een volledige make-over met gescheiden riolering en een volledig nieuw aangelegde weginfrastructuur, zo laat de bestuursploeg weten. Hetzelfde geldt voor de Spoorwegstraat in Zarren.

2,1 miljoen voor wegonderhoud

“Ter hoogte van het kruispunt van de Amersveldestraat met de Zuidstraat werken de gemeente en Fluvius samen aan de aansluiting van gecentraliseerd afvalwater. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Amersveldestraat te vernieuwen tussen de Groenestraat en de beek nabij de Zarren-Lindestraat. Er komt een vrijlliggend fietspad in de Steenstraat in Werken vanaf huisnummer 42, dat loopt via de Bovekerkesteenweg tot aan de grens met Koekelare. Daarnaast staat er 2,1 miljoen euro opzij voor het onderhoud van de bestaande wegen”, besluiten Vancoillie en Vermote.