Gemeentebestuur belooft “meer groen en minder zwerfvuil” Timmy Van Assche

04 december 2019

08u21 0 Kortemark Nadrukkelijk aanwezig in de verzuchtingen van de Kortemarkse bevolking bij de grote burgerbevraging: de zwerfvuilproblematiek. De gemeente wil tijdens deze legislatuur de strijd tegen zwerfvuil dan ook nog sterker aangaan en de bevolking bewustmaken van de noodzaak aan een nette omgeving.

Er komen extra sensibiliseringsacties in de strijd tegen zwerfvuil. Niet alleen in en rond de Krekemeersen, waarvoor eerder dit jaar al grote muurstickers verschenen achteraan de Proostdijeparking, maar overal in de gemeente. “Bedoeling is om de lokale Mooimakers hier nog actiever in te betrekken en hen als het ware als ambassadeurs uit te spelen”, geven schepenen Lynn Vermote en Stefaan Vercooren (beiden Open Vld) mee.

“Een nieuw vuilnisbakkenplan moet dan weer in kaart brengen waar extra vuilnisbakken kunnen helpen en waar ze beter worden weggehaald. Want soms trekt vuilnis – zelfs al zit die aanvankelijk nog in de vuilnisbak – alleen maar nog meer vuilnis aan. Iedereen kent ze wel, die vuilbakken waar er nog even veel náást als ín is gegooid. Idem dito voor glasbollen, trouwens.”

Daarnaast gaat Kortemark de trage wegen inventariseren en wordt er ingezet op ‘verledding’: zowel bij de straatverlichting als in openbare gebouwen moet zuiniger ledverlichting de voorkeur krijgen.

Na het recreatiedomein De Krekemeersen wordt ook een beheersplan uitgewerkt voor de bezinkingsputten achter het gemeentehuis, in de Kortemarkse volksmond ook wel eens ‘Talpe’s pitn’ genoemd. “Deze zone moet op termijn een tweede groene long in de hoofdgemeente worden. Nu al is het er trouwens genieten van de aanwezige fauna en flora. Alleen moet het geheel nog beter ontsloten kunnen worden.”

Tot slot krijgt de groendienst ook nieuwe machines voor onkruidbestrijding, aangepast aan de huidige noden en maatschappelijke verwachtingen.