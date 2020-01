Gemeente zoekt figuranten voor nieuw promotiefilmpje Timmy Van Assche

02 januari 2020

15u30 1 Kortemark De gemeente Kortemark laat dit voorjaar een korte promotievideo inblikken rond de troeven, typische kenmerken en mooiste plekjes in de verschillende deelgemeentes. De bedoeling is om mensen van buiten de gemeente, zoals dagjestoeristen, naar Kortemark te lokken. De promovideo zal dus ook te zien zijn op de gemeentelijke website en onze sociale mediakanalen op Facebook en Twitter.

Voor de opnames van deze promotievideo is de communicatiedienst nog op zoek naar tal van figuranten, van verschillende leeftijden. Kinderen die kunnen ravotten in de Krekemeersen, een fietsend koppel langs de Vrijbosroute, coole skaters in Werken, een sportieveling in een kajak op de Handzamevaart, een verpozend gezinnetje op een gezellig terras en noem maar op. “De opnames hiervoor zijn voorzien in de loop van de maand april, vermoedelijk tijdens de paasvakantie – er wordt gefilmd op zonnige dagen en die heb je niet op bestelling. Voor de opnames worden verschillende dagen uitgetrokken, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat alle figuranten op élke opnamedag aanwezig zijn”, laat de communicatiedienst weten.

Wie in Kortemark of één van de deelgemeentes woont of werkt, kan zich kandidaat stellen voor de aparte figuratie via communicatie@kortemark.be of telefonisch op 051/56.81.21 bij de gemeentelijke communicatiedienst. “Ervaring, een hagelwitte tandpastasmile of perfecte mannequinmaten zijn niet vereist, de enthousiaste medewerking is de enige en belangrijkste voorwaarde”, luidt het. “Daarnaast hopen we ook op een massale opkomst voor het ‘collectieve zwaaimoment’ in de Krekemeersen: terwijl een drone vanuit de lucht opnames maakt van dit groene domein, wuiven we met zijn allen naar de camera. Want Kortemark, dat is in de eerste plaats nog altijd de bewoners zelf.”

Meer info over de groepsopnames in de Krekemeersen volgt later nog via de verschillende mediakanalen.