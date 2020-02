Gemeente plant aantal ingrepen in Sneppe- en Handzamestraat Timmy Van Assche

24 februari 2020

08u08 0 Kortemark Onlangs werd een infoavond gehouden in aanloop naar de geplande riolerings– en wegenwerken in de Sneppestraat, Seizoenwerkerslaan en Handzamestraat. De gemeente ontvouwde er enkele plannen om de buurt veiliger en meer leefbaar te maken.

De Sneppestraat wordt omgevormd naar een doorlopende straat en wordt ingericht als woonerf. Vanuit de Koutermolenstraat zal je de straat met de wagen niet meer kunnen inrijden. Daarmee wil de gemeente tegemoet komen aan klachten over sluipverkeer in de Sneppestraat. Dat betekent dat zachte weggebruikers - (brom)fietsers en voetgangers, dus - wel nog kunnen doorsteken. Het gemotoriseerd verkeer zal de Sneppestraat enkel nog via de Handzamestraat in kunnen rijden. De Seizoenwerkerslaan blijft een doorlopende straat. De huidige paaltjes ter hoogte van huisnummer 23 worden verplaatst naar ter hoogte van huisnummer 1. De Seizoenwerkerslaan wordt ingericht als woonerf.

De rijweg van de Handzamestraat wordt opgeschoven naar de onpare zijde, om zo een breder fietspad en veiligheidsstrook te creëren en een voetpad te kunnen aanleggen van minstens anderhalve meter breed. Het kruispunt ter hoogte van de Handzamestraat en de Koutermolenstraat wordt heringericht om de zichtbaarheid en veiligheid te verhogen.

Riolering

Aan de aangelanden van het project, waar ook rioleringswerken worden uitgevoerd, wordt gevraagd om een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein aan te leggen. Voor deze werken wordt begeleiding voorzien door een afkoppelingsdeskundige van Fluvius. Via omgevingsloket@kortemark.be kunnen inwoners terecht met vragen. De definitieve plannen worden in de komende maanden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vermoedelijk in december 2020 - afhankelijk van de vordering van de eerstkomende stappen - volgt er een tweede infoavond voor buurtbewoners en geïnteresseerden.