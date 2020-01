Gemeente onderzoekt maatregelen om gevaarlijke bocht in Ichtegemstraat veiliger te maken Timmy Van Assche

15 januari 2020

16u31 6 Kortemark De gemeente Kortemark wil binnen afzienbare tijd de Ichtegemstraat een stuk verkeersveiliger maken. Dat zegt schepen van mobiliteit Lynn Vermote (Open Vld) na een vraag van oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA).

Pollentier haalde tijdens de jongste gemeenteraad de vaak onveilige situatie aan in de bocht van de Ichtegemstraat ter hoogte van de afslag met de Koekelarestraat. Schepen Vermote deelt mee aan een oplossing te werken. “We willen de maximumsnelheid verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. Die snelheidsverlaging willen we ook visueel kenbaar maken door een kleine berm in het midden van de rijweg. Een timing is er nog niet.” De gemeente zoekt ook naar een oplossing om de zichtbaarheid te verhogen voor wie vanuit het zuidelijke stuk van de Koutermolenstraat de Ichtegemstraat wil inrijden of oversteken.