Gemeente Kortemark last komende drie weken alle evenementen af “uit voorzorg”

Timmy Van Assche

21 juli 2020

16u03 0 Kortemark Evenementen waarvoor toestemming van de gemeente nodig is, zullen de komende drie weken worden afgelast. Dat laat de burgemeester weten. “Dit gaat louter en alleen over een voorzorgsmaatregel, die we in nauw overleg met virologen hebben genomen”, aldus Karolien Damman (CD&V).

Eén van de evenementen die in het water vallen, is een tennistornooi van TC Kortemark. Verspreid over twee weken hadden er zo’n 640 spelers aan deelgenomen. “Ik wil benadrukken dat de club met alle regels en richtlijnen in orde is en werkt volgens het strikte protocol van de federale overheid. Zo geldt er een circulatieplan en mondmaskerplicht", legt de burgemeester uit. “Het is ook niet zo dat al die 640 spelers tegelijk op een tennisveld zouden staan. Het zou hooguit over vijftig tot zestig personen op eenzelfde moment gaan. Hoe dan ook willen we uit voorzorg actie ondernemen. Als we nu niet kordaat handelen, zouden we later misschien nog harder moeten handelen.” TC Kortemark zelf laat ook weten dat er binnen de club geen enkele besmetting werd vastgesteld.