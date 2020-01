Gemeente doet oproep tijdens werken in Torhoutstraat: “Respecteer de omleiding” Timmy Van Assche

14 januari 2020

07u08 0 Kortemark Naar aanleiding van de heraanleg van een voetpad in de Torhoutstraat geldt er eenrichtingsverkeer. Wie vanuit Torhout of Ichtegem het centrum wil bereiken, moet omrijden. Maar niet iedereen heeft daar blijkbaar zin in, waarop de gemeente een extra oproep lanceert.

Oppositieraadslid Mark Pollentier (N-VA) kaartte op de gemeenteraad de signalisatie van de werken aan. “Voor wie vanuit Ichtegem komt, wordt de signalisatie ‘wegomleiding’ met een klein bord te laat aangeduid. Wie uit Torhout komt, ziet pas op het allerlaatste moment het doorgangsverbod en moet dan helemaal terugkeren via de Ichtegemstraat naar de Koutermolenstraat. Die straat passeer je nota bene als je uit Torhout komt.”

De signalisatie is de gemeentelijke diensten niet ontgaan. De mobiliteitsambtenaar heeft de aannemer, verantwoordelijk voor de signalisatie, erop aangedrongen om de wegwijzers beter en duidelijker te plaatsen. “Er geldt eenrichtingsverkeer voor het verkeer komende van de Markt. Wie uit de andere richting komt, moet omrijden. Het zijn de gespecialiseerde diensten die, na advies, de rijrichting zo hebben bepaald. We roepen iedereen op om de omleiding na te leven en te respecteren. Er zijn automobilisten die het doorgangsverbod negeren, maar daar zal nu meer op gecontroleerd worden. Afgelopen weekend was er zelfs een flauwe plezante die de signalisatie gewoon heeft weggenomen. Dit kan echt niet. Onze gemeentelijke medewerkers doen hun uiterste best om de hinder voor iedereen te beperken”, wil burgemeester Karolien Damman (CD&V) benadrukken.