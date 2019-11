Geike Arnaert op de planken in De Beuk Timmy Van Assche

29 november 2019

18u18 0 Kortemark Tien jaar lang was Geike Arnaert het gezicht van de wereldwijd gelauwerde band Hooverphonic, maar in 2008 koos de West-Vlaamse zangeres voor een solocarrière. In december staat ze ook in Kortemark op het podium.

Na diverse losse samenwerkingen en projecten met onder andere Spinvis, zong Geike voor het eerst in het Nederlands op ‘Zoutelande’ van de Nederlandse band BLØF. De monsterhit domineerde in 2017 en 2018 de hitlijsten en brak het ene record na het andere. In Nederland werd het bekroond tot de grootste Nederlandstalige hit ooit en in België volgde een Mia voor Hit van het Jaar 2018. Ondertussen bleef Geike werken aan solomateriaal. Dit deed ze samen met Joost Zweegers (Novastar). Uit deze bijzondere samenwerking vloeide een prachtige Engelstalige popplaat voort, die ze op 19 december voorstelt tijdens een Witlofsessie in de dakkapel van cultuurcentrum De Beuk in de Torhoutstraat 9. Opgelet: voor dit concert zijn er slechts 125 tickets te koop. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.witlofsessies.be en www.facebook.com/witlofsessies.